Курс валют на 28 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

28 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,51 - 27,53 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,51 - 27,53 гривни;

Евро - 33,40 - 33,59 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,40 - 27,59 гривни. Евро покупают по 33,28 гривни, продают по 33,63 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,51 гривни, евро - 33,37 - 33,49 гривни.

Напоминаем:

27 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,50 - 27,52 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 28 мая на уровне 27,53 гривни

Экономическая правда