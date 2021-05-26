Официальный курс: гривна ослабла к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 27 мая на уровне 27,55 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,68 грн (на 26 мая - 33,66 гривни).

Напоминаем:

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.

26 мая котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,54 - 27,56 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 мая на уровне 27,46 гривни.

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

Экономическая правда