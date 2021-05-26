Курс валют на 26 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

26 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,55 - 27,57 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,55 - 27,57 гривни;

Евро - 33,70 - 33,72 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,40 - 27,58 гривни. Евро покупают по 33,38 гривни, продают по 33,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,52 гривни, евро - 33,43 - 33,54 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 26 мая на уровне 27,46 гривни.

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

Экономическая правда