Новости 26 мая: запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси, госдолг

О запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании 26 мая приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

О госдолге. Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 2,53 трлн грн - в течение апреля она увеличилась на 19,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 1,16 млрд долларов.

О стоимосте проезда в транспорте Киева. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти города не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте Киева до 20-25 гривен.

О восстановлении экономики. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже в 2 втором квартале этого года Украина выйдет на устойчивый тренд восстановления экономики.

О прибыли большого и среднего бизнеса. За I квартал 2021 года крупные и средние предприятия Украины в целом получили 166 миллиарда гривень прибыли. За аналогичный период 2020 года они понесли убытки на 4,9 миллиарда гривень.

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