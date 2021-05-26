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Большой и средний бизнес получил 166 миллиардов прибыли за квартал

Среда, 26 мая 2021, 09:00
 

За I квартал 2021 года крупные и средние предприятия Украины в целом получили 166 миллиарда гривень прибыли. За аналогичный период 2020 года они понесли убытки на 4,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Прибыльные крупные и средние предприятия получили за I квартал 2021 года 218,6 млрд грн прибыли (на 9,4% больше, чем за январь-март 2020 года); убыточные крупные и средние предприятия понесли 52,6 млрд грн убытков (в 3,9 раза меньше).

В целом среди крупных и средних предприятий доля убыточных за январь-март 2021 года составила 27,8% (за аналогичный период 2020 года - 40,8%).

Напоминаем:

За 2020 год крупные и средние предприятия Украины в целом получили 264,4 млрд грн прибыли, что на 40,8% меньше, чем за 2019 год.

Экономическая правда

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предпринимательство прибыль Госстат

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