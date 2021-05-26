Совокупный госдолг Украины вырос в апреле на 20 миллиардов гривен

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляет 2,53 трлн грн - в течение апреля она увеличилась на 19,9 млрд грн, в долларовом эквиваленте - на 1,16 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,53 трлн грн или 91,33 млрд долл. Из него внешнего долга - 1,49 трлн грн (58,89% от общей суммы) или 53,78 млрд долларов; внутреннего - 1,04 трлн грн (37,54 млрд долл).

Государственный долг Украины составлял 2,26 трлн грн (89,10% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 81,37 млрд долл. Из него внешний долг составляет 1,25 трлн грн (45,12 млрд долл), а именно: кредиты международных финансовых организаций - 19,0% от суммы госдолга, еврооблигаций - 30,2% и другого внешнего долга - 6,2%. Внутренний госдолг (ОВГЗ) составляет 1 трлн грн, или 36,26 млрд долл.

Причиной увеличения государственного долга является преимущественно размещения еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов США с погашением в 2029 году с доходностью 6,875%, говорят в Минфине. Также Минфин привлек 14,4 млрд грн от аукционов продажи гособлигаций в апреле.

Доля государственного долга в гривне по состоянию на конец апреля 2021 года уменьшилась до 38,9%. Платежи по погашению госдолга в январе-апреле 2021 составляли 141,9 млрд грн, платежи по обслуживанию - 45,7 млрд грн.

Уровень рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 30 апреля составил 3%. Для гривневых ОВГЗ уровень составлял 121,3%, для долларовых - 71,2%.

Гарантированный государством долг составлял 276,25 млрд грн (10,90%), или 9,95 млрд долл. Из него внешнего долга - 240,52 млрд грн (8,67 млрд долл) внутреннего - 35,73 млрд грн (12,9 млрд долл).

Напоминаем:

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на 31 марта 2021 года равнялась 2,51 трлн грн, в течение месяца она сократилась на 38,7 млрд грн.

Национальный банк ожидает снижения государственного и гарантированного долга Украины до 55,8% ВВП, при том, что в прошлом году госдолг вырос с 50,3% ВВП до 60,8% ВВП.

Экономическая правда