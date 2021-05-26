Регулятор запретил импорт электроэнергии из Беларуси и РФ до октября

Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании 26 мая приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Об этом известно из записи заседания НКРЕКП.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что регулятор не является политическим органом, а потому руководствуется в своих решениях исключительно балансом интересов государства, потребителей и лицензиатов.

"Мы также думаем о потребителях, и, теоретически, прекращение импорта как рыночного механизма может приводить к злоупотреблениям и манипуляций на рынке. А с технической точки зрения вместе с "Укрэнерго" и Минэнергетики мы пришли к мнению, что должны совместно мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, состояние накопления угля.

И, как видим на примере этой зимы, то импорт был необходим", - прокомментировал он решение Комиссии.

Однако Тарасюк подчеркнул, что решение НКРЭКУ 26 мая не означает, что запрет не продлят после 1 октября, однако на сегодня регулятор готов его принять только до начала осенне-зимнего периода. А до того момента вместе с оператором и Минэнерго будет осуществляться совместный мониторинг.

Напоминаем:

Нацкомиссия по энергетике и тарифов 26 мая рассмотрит вопрос запрета импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси.

Ранее сообщалось, что с 15 мая 2021 года вступил в силу закон, согласно которому регулятор получил полномочия ограничивать доступную пропускную способность в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического Сообщества.

Экономическая правда







