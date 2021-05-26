Высоцкий стал первым заместителем министра агрополитики

Правительство на заседании 26 мая утвердил назначение Тараса Высоцкого на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

С сентября 2019 года Высоцкий занимал должность заместителя министра экономики.

Напоминаем:

Министерство агрополитики, восстановлено в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов - земельная реформа и орошения, ранее говорил Лещенко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.

Экономическая правда