Высоцкий стал первым заместителем министра агрополитики
Среда, 26 мая 2021, 16:31
Правительство на заседании 26 мая утвердил назначение Тараса Высоцкого на должность первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
С сентября 2019 года Высоцкий занимал должность заместителя министра экономики.
Напоминаем:
Министерство агрополитики, восстановлено в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов - земельная реформа и орошения, ранее говорил Лещенко.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.
Экономическая правда
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