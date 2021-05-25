Банки уже выдали "теплых кредитов" на 355 миллионов

На прошлой неделе банки выдали еще 25 млн грн "теплых кредитов".

Об этом сообщает Управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

В общем со старта программы в этом году банки уже выдали 355,2 млн грн "теплых кредитов".

"На прошлой неделе еще 25 млн грн "теплых кредитов" выданы банками всем желающим домохозяйствам, а именно: 21,6 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах; 3,3 млн грн - на установку твердотопливных котлов", - говорится в сообщении.

Напомним:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Экономическая правда