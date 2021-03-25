Ощадбанк и Укргазбанк начинают выдачу "теплых кредитов"

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Таким образом, Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению "теплых кредитов", часть которых возместит государство: 35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 20% - на твердотопливные котлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году расширены мероприятия программы.

В частности, украинцы имеют возможность получить государственную поддержку, устанавливая следующее оборудование:

системы накопления энергии;

электрозарядки для электромобилей;

интеллектуальные счетчики электрической энергии.

"Наш приоритет - поддержать и помочь населению внедрять энергоэффективные мероприятия. Ведь повышение энергоэффективности в доме - это единственный надежный способ уменьшить расходы на коммунальные услуги и одновременно создать комфортные условия в доме.

Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает лучший эффект - до 50% экономии на отоплении", - заявил вр.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Напоминаем:

За 6 лет "теплыми кредитами" воспользовались более 850 тыс украинских семей, получив 3,3 млрд грн.

Экономическая правда