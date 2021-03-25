Все разделы
Укр / Рус

Ощадбанк и Укргазбанк начинают выдачу "теплых кредитов"

Четверг, 25 марта 2021, 15:40
 

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Таким образом, Ощадбанк и Укргазбанк готовы начать в этом году выдачу населению "теплых кредитов", часть которых возместит государство: 35% - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 20% - на твердотопливные котлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2021 году расширены мероприятия программы.

В частности, украинцы имеют возможность получить государственную поддержку, устанавливая следующее оборудование:

  • системы накопления энергии;
  • электрозарядки для электромобилей;
  • интеллектуальные счетчики электрической энергии.

"Наш приоритет - поддержать и помочь населению внедрять энергоэффективные мероприятия. Ведь повышение энергоэффективности в доме - это единственный надежный способ уменьшить расходы на коммунальные услуги и одновременно создать комфортные условия в доме.

Как показывает опыт участников программы, комплексная термомодернизация дома дает лучший эффект - до 50% экономии на отоплении", - заявил вр.и.о. председателя Госэнергоэффективности Константин Гура.

Напоминаем:

За 6 лет "теплыми кредитами" воспользовались более 850 тыс украинских семей, получив 3,3 млрд грн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

кредит энергоэффективность Ощадбанк Укргазбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кредитов по госгарантиям выдали на 166 млн в первый месяц 15 марта 2021, 12:57
"Ипотека от Зеленского": банки предлагают условия, отличающиеся от правительственных 15 марта 2021, 11:20
"Ипотека под 7%": банки заставляют заемщиков доплачивать комиссионные 15 марта 2021, 10:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!