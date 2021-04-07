За первую неделю банки выдали "теплых" кредитов на 33 миллиона

В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности, 32,4 млн грн - на энергоэффективные материалы и оборудование для мероприятий в индивидуальных домах, еще 0,5 млн грн - на установку твердотопливных котлов, что позволит уменьшить потребление газа.

"Теплые кредиты" предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк", - напомнили в ведомстве.

"Как и в предыдущие годы, для нас важно оказать помощь домохозяйствам, которые приобщаются к энергоэффективности и таким образом оптимизируют свое энергопотребление.

Государственная поддержка - 20% -35% возмещения за "теплыми кредитами" - позволяет снять финансовую нагрузку на семьи при энергомодернизации. Кроме этого, после проведенных работ семьи могут рассчитывать на меньшие объемы платежек за коммунальные услуги", - заявил и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

Напомним:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

Экономическая правда