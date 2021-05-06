За апрель банки выдали "теплых кредитов" на 273 миллиона
За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.
В частности, 265 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 8,6 млн грн - на твердотопливные котлы.
Среди областей-лидеров, где привлекли суммарно больше кредитов:
Киевская - 37 млн грн;
Львовская - 21 4 млн грн;
Сумская - 15,8 млн грн;
Днепропетровская - 14,1 млн грн;
Харьковская - 13,5 млн гривен.
По условиям программы участники получат компенсацию:
- 35% суммы кредита - на энергоэффективные материалы;
- 20% суммы кредита - на замену газовых котлов на твердотопливные.
"Теплые кредиты" в 2021 году предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.
Напомним:
Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.
В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.
Экономическая правда
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