За апрель банки выдали "теплых кредитов" на 273 миллиона

За первый месяц работы программы "теплых кредитов" в 2021 году 6869 семей получили 273 млн грн кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

В частности, 265 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 8,6 млн грн - на твердотопливные котлы.

Среди областей-лидеров, где привлекли суммарно больше кредитов:

Киевская - 37 млн ​​грн;

Львовская - 21 4 млн грн;

Сумская - 15,8 млн грн;

Днепропетровская - 14,1 млн грн;

Харьковская - 13,5 млн гривен.

По условиям программы участники получат компенсацию:

35% суммы кредита - на энергоэффективные материалы;

20% суммы кредита - на замену газовых котлов на твердотопливные.

"Теплые кредиты" в 2021 году предоставляют Ощадбанк и Укргазбанк.

Напомним:

Госэнергоэффективности и банки-партнеры - Ощадбанк и Укргазбанк - подписали договоры о взаимодействии для реализации госпрограммы "теплых кредитов" для населения в 2021 году.

В первую неделю работы программы "теплых кредитов" в этом году ею воспользовались 797 семей - они получили почти 33 млн грн кредитов на энергоэффективные мероприятия.

Экономическая правда