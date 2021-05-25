Курс валют на 25 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

25 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,43 - 27,45 гривни;

Евро - 33,61 - 33,64 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,54 гривни. Евро покупают по 33,26 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,43 - 27,47 гривни, евро - 33,33 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 25 мая на уровне 27,43 гривни.

24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

24 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Экономическая правда