Курс валют на 24 травня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
24 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США – 27,42 - 27,44 гривні;
Євро – 33,44 - 33,46 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,53 гривні. Євро купують по 33,20 гривні, продають по 33,52 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,40 - 27,48 гривні, євро - 33,27 - 33,38 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 травня на рівні 27,46 гривні.
21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.
21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.
Економічна правда
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