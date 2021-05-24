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Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла

Понеділок, 24 травня 2021, 17:25
 

24 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,45 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,43 - 27,45 гривні;

Євро – 33,52 - 33,55 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,35 – 27,53 гривні. Євро купують по 33,22 гривні, продають по 33,53 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,41 - 27,48 гривні, євро - 33,28 - 33,39 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 24 травня на рівні 27,46 гривні.

21 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,47 - 27,49 гривні.

21 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,44 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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