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Официальный  курс: гривня укрепилась к доллару

Понедельник, 24 мая 2021, 19:11
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 25 мая на уровне 27,43 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 24 мая - 33,48 гривни).

Напоминаем:

24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.

24 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Экономическая правда

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