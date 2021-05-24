Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
Понедельник, 24 мая 2021, 19:11
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 25 мая на уровне 27,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,49 грн (на 24 мая - 33,48 гривни).
Напоминаем:
24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,45 гривни.
24 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
Экономическая правда
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