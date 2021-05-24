Объем выданных "Доступных кредитов 5-7-9%" превысил 42 миллиарда
С начала программы "Доступные кредиты" под 5, 7 и 9% профинансировано займов на 42,2 миллиарда гривен, за неделю снова выдали кредитов более чем на миллиард.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Всего выдано уже 16 434 кредитов. Из общей суммы 17,5 млрд грн направлено на рефинансирование предыдущих займов; 5,6 млрд грн - на инвестиции. Больше всего, а именно 19,1 млрд грн, выдано в качестве антикризисных кредитов.
В течение недели 17 - 21 мая банки выдали 524 кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн. Сейчас Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 30 банками.
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Напоминаем:
С начала работы госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 15 910 кредитов на общую сумму в 40,8 млрд грн.
В Министерстве финансов хотят пересмотреть программу "Доступные кредитов 5-7-9%" в части рефинансирования старых долгов, ведь "государство не должно кредитовать экономику".
Экономическая правда
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