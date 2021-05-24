Лещенко назвал основные цели Минагрополитики на ближайший период

Министр аграрной политики Роман Лещенко назвал основные цели министерства на ближайший период - среди главных, в частности, запуск рынка земли и оцифровка земли.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30. Земля ".

"Цели нашего министерства на ближайший период является чрезвычайно простыми, лаконичными, но в то же время чрезвычайно важными. Первое - речь идет о запуске рынка земли 1 июля 2021 года согласно всех законодательных процедур.

Второе - вопрос доступной финансовой поддержки. Мы будем готовы предоставить государственную поддержку в соответствии с программой 5-7-9% в переходном периоде с последующей реализацией программы Фонда гарантирования кредитов и других формул компенсации кредитной ставки, необходимых для полноценного функционирования и доступа к финресурсам", - сказал Лещенко.

По его словам, также среди целей Минагрополитики - "Земля общинам. Полная имплементация законов" и оцифровкп земли ("чтобы иметь полную открытую систему данных о тех, кто собственник земли, кто столько платит налогов").

Он добавил, что Минагрополитики уже полноценно работает, есть сформированный бюджет, есть штат и команда, которую в ближайшее время презентуют.

Также среди приоритетов Лещенко назвал реформу орошения. По его словам, вопрос орошения "раз и навсегда будет закреплен за Минагрополитики".

Кроме этого он назвал цель полностью государственную поддержку вывести в онлайн (Государственный аграрный реестр) - "чтобы можно было получать информацию о налогах, о земле, качественный сервис, чтобы был одномоментная обратная связь".

Также серез целей - принятие законодательства об агростраховании.

Напомним:

Министерство агрополитики, восстановленое в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов - земельная реформа и орошение, ранее говорил Лещенко.

Президент Владимир Зеленский подписал закон №2194 о проведении земельной децентрализации, а также заявил, что за время моратория на продажу земли некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю площадью почти 2 полуострова Крым.

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.

Верховная Рада отклонила все 12 проектов постановлений об отмене своего решения о принятии законопроекта о передаче земель, находящихся в госсобственности, в коммунальную собственность.

Экономическая правда