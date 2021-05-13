Лещенко назвал новую дату запуска Минагрополитики

пресс-cлужба госгеокадастра

Министерство агрополитики, восстановленое в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов - земельная реформа и орошения.

Об этом министр агрополитики Роман Лещенко рассказал во время круглого стола "Сельский развитие в контексте земельной реформы и децентрализации", сообщает Укринформ.

"Бюджет Министерства аграрной политики подписан Президентом. Ближайшие две-три недели институционально министерство начнет свою работу ", - заверил Лещенко.

Он отметил, что приоритетом в работе министерства на ближайшие месяцы будет земельная реформа, орошения и мелиорация, возобновление сотрудничества с торговыми партнерами, восстановление экспортных рынков.

"Что касается наполнения институциональных полномочий самого Минагрополитики, этот процесс, безусловно, продолжается. Непосредственно наполнения его и функциями и полномочиями будет продолжаться. Это займет некоторое время, но есть четкое понимание, что мы будем иметь полноценное министерство ", - подытожил министр.

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла в целом закон, которым разблокировала работу Министерства агрополитики и направила иму 6,86 млрд грн.

Правительство приняло постановление № 1344 от 28 декабря 2020 - оно предусматривает, что восстановление МинАПК должно завершиться до 1 февраля 2021 года. Постановление вступило в силу с 6 января 2021 года.