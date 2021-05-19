Рада разблокировала подписание закона о передаче земель "на места"

Верховная Рада отклонила все 12 проектов постановлений об отмене своего решения о принятии законопроекта о передаче земель, находящихся в госсобственности, в коммунальную собственность.

Нардепы отклонили все 12 постановлений об отмене решения о принятии законопроекта №2194.

11 из 12 постановлений зарегистрировали члены фракции "Батькивщина", еще 1 - нардепы от ОПЗЖ.

"Все постановления отклонені, поэтому закон может подписываться и направляться на подпись президенту", - заявил после голосования первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 28 апреля во втором чтении и в целом приняла закон №2194 о проведении земельного децентрализации - он является ключевым для проведения земельной реформы.

Законопроект №2194 регулирует передачу земель "на места" общинам. Он должен исправить юридические коллизии работы рынка земли, а также урегулировать реализацию преимущественного права арендатора на покупку и электронные земельные торги.

Рассмотрение документа длилось более месяца - его начали 16 марта, однако голосования во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок - их насчитывалось более 3000.

Экономическая правда