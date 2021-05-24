Курс валют на 24 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

24 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,42 - 27,44 гривни;

Евро - 33,44 - 33,46 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,35 - 27,53 гривни. Евро покупают по 33,20 гривни, продают по 33,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,40 - 27,48 гривни, евро - 33,27 - 33,38 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 24 мая на уровне 27,46 гривни.

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Экономическая правда