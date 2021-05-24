Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 24 мая на уровне 27,46 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 21 мая - 33,52 гривни).

Напоминаем:

21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.

Экономическая правда