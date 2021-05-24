Официальный курс: гривня немного укрепилась
Понедельник, 24 мая 2021, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 24 мая на уровне 27,46 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,48 грн (на 21 мая - 33,52 гривни).
Напоминаем:
21 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,47 - 27,49 гривни.
21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,42 - 27,44 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua