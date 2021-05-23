Новости выходных: санкции в отношении Nord Stream 2, изменения в Набсовете Укроборонпрома

О санкциях. США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".

Об Укроборонпроме. Президент Владимир Зеленский ввел в состав Набсовета госконцерна "Укроборонпром" советника председателя ОП Тимофея Милованова, бывшего члена набсовета банка "Сич" Александра Носова и директора АО "Гелиос" Ростислава Шурму, а также исключил из состава Владимира Горбулина.

О ПриватБанке. На заседании Хозяйственного суда города Киева по делу о блокировании конкурса на отбор председателя правления "ПриватБанка" был объявлен технический перерыв до 16 июня 2021 года.

Об ЕКС. 17-19 апреля остатки на ЕКС уменьшились до 0,74 млрд, в последний раз до такого уровня (менее 1 млрд грн) они снижались еще в конце января 2019 года.