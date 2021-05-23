ПриватБанк, вероятно, останется без главы — аналитики

На заседании Хозяйственного суда города Киева по делу о блокировании конкурса на отбор главы правления "ПриватБанка" был объявлен технический перерыв до 16 июня 2021 года.

Об этом говорится в публикации ЭП.

В материале говорится, что положения Национального банка Украины о лицензировании устанавливает предельный срок для временного исполнения обязанностей председателя правления банка (одним или несколькими лицами в совокупности) в 6 месяцев подряд.

В связи с этим "ПриватБанк" должен назначить постоянного председателя правления до 24 июля.

Напоминаем:

Хозяйственный суд Киева впервые остановил конкурс на должность главы правления "ПриватБанка" 24 февраля 2021, удовлетворив ходатайство об обеспечении иска профсоюза банка, требует отменить конкурс в целом.

Из-за отвода судьи Северный апелляционный суд не назначил рассмотрение апелляции.

Затем, Северный апелляционный суд отложил слушания апелляции "ПриватБанка" по решение Хозяйственного суда Киева, которое блокирует конкурс на главу правления банка. Основания были неизвестны. А 6 апреля Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство "ПриватБанка" об отмене запрета избрать и назначить председателя правления банка.

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