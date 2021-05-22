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В апреле 2 дня остатки на ЕКС были на уровне 0,74 млрд: это самые низкие за последние 2 года показатели

Суббота, 22 мая 2021, 12:35
 

17-19 апреля остатки на ЕКС уменьшились до 0,74 млрд, в последний раз до такого уровня (менее 1 млрд грн) они снижались еще в конце января 2019 года. 

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления в своем обзоре. 

 "Ключевая причина - отсутствие внешних долговых заимствований в первые 3,5 месяцев года и ограниченные внутренние заимствования в апреле. При плане позаимствовать в бюджет в апреле за счет всех источников 31,8 млрд грн, по состоянию на 20 апреля Минфин смог позаимствовать лишь 7,3 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В Министерстве финансов хотят запустить электронную системы управления ликвидностью, чтобы в дальнейшем осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете. 



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Экономическая правда
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