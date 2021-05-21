Правительство назначило еще двух заместителей министра энергетики

На заседании 21 мая Кабмин по представлению министра энергетики Германа Галущенко назначил Юрия Власенко и Алексея Куракова заместителями главы Минэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 мая правительство утвердило кандидатуру Пидкоморной Юлии Анатольевны на должность заместителя министра энергетики - она ​​уже занимала эту должность до 2019 года.

Отмечается, что Юрий Власенко займет должность первого заместителя министра энергетики.

"Наша основная цель, как неоднократно отмечал министр, - переход от кризисного реагирования на насущные проблемы к плановым, прогнозируемым стратегическим изменениям в отрасли.

Одной из моих ключевых задач будет углубление диалога с участниками рынка и международными партнерами", - заявил он.

В то же время Алексей Кураков будет заниматься вопросами угольной отрасли и ее реформирования.

"Самое главное моя задача - это комплексное решение проблем, которые накапливались в отрасли годами", - сказал Кураков.

Юрий Власенко с 2015 года работал в аппарате НКРЭКУ, специализировался на электроэнергетике.

"Алексей Кураков имеет более 15 лет опыта работы на управленческих должностях в предприятиях угольной отрасли, а также предприятиях тепловой генерации.

Юлия Пидкоморна работала в Министерстве энергетики с 2015 года. С 2016 года исполняла обязанности государственного секретаря министерства, в 2018-2019 занимала должность заместителя министра", - добавили в ведомстве.

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что команда нового главы Минэнерго Германа Галущенко будет состоять из четырех заместителей: Максима Немчинова (сейчас заместитель главы Минэнерго), Юрия Власенко (директор департамента энергорынка НКРЭКУ), Алексея Куракова (член дирекции "Центрэнерго") и Юлии Пидкоморной (глава Украинской энергоасоциации).

Напоминаем:

Кабмина 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Экономическая правда