Уряд звільнив двох заступників міністра енергетики

Кабмін 17 травня звільнив Юрія Бойка та Олександра Зоріна з посад заступників міністра енергетики.

Про це свідчать розпорядження № 444-р та № 445-р від 17 травня, опубліковані на Урядовому порталі.

Як йдеться у текстах обох розпоряджень, і Бойка, і Зоріна звільнили "відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади" (перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів за поданням прем’єр-міністра відповідно до пропозицій відповідного міністра).

Відповідно до ЗУ "Про центральні органи виконавчої влади", у разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступники міністра звільняються з посад Кабміном.

Юрій Бойко (тезка колишнього міністра енергетики в уряді Миколи Азарова) був заступником міністра енергетики, тимчасово очолював відомство після звільнення колишньої т.в.о Ольги Буславець у листопаді-грудні минулого року.

З грудня обов’язки міністра енергетики виконував Юрій Вітренко.

Після того, як головою правління НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренка, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.

Олександр Зорін працював заступником міністра енергетики з 15 липня 2020 року.

Нагадаємо:

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

Перед цим Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року.

Еконоимічна правда