В Минэнерго назначили новую замминистра
Кабмин на заседании 19 мая утвердил кандидатуру Пидкоморной Юлии Анатольевны на должность заместителя Министра энергетики - она уже занимала эту должность до 2019 года.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.
Пидкоморна до назначения возглавляла Украинскую энергетическую ассоциацию.
Она работала в министерстве на разных должностях с 2015 по 2019 год. В частности, с 2018 года была заместителем министра энергетики, до того - директором департамента обеспечения коммуникации и организационной работы.
Ранее сообщалось, что по данным источников ЭП, команда нового главы Минэнерго Германа Галущенко будет состоять из четырех заместителей: Максима Немчинова (сейчас заместитель главы Минэнерго), Юрия Власенко (директор департамента энергорынка НКРЕКП), Алексея Куракова (член дирекции "Центрэнерго") и Юлии Пидкоморной (глава Украинской энергоасоциации).
Напоминаем:
Кабмина 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.
Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.
Экономическая правда
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