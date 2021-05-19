В Минэнерго назначили новую замминистра

Кабмин на заседании 19 мая утвердил кандидатуру Пидкоморной Юлии Анатольевны на должность заместителя Министра энергетики - она уже занимала эту должность до 2019 года.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.

Пидкоморна до назначения возглавляла Украинскую энергетическую ассоциацию.

Она работала в министерстве на разных должностях с 2015 по 2019 год. В частности, с 2018 года была заместителем министра энергетики, до того - директором департамента обеспечения коммуникации и организационной работы.

Ранее сообщалось, что по данным источников ЭП, команда нового главы Минэнерго Германа Галущенко будет состоять из четырех заместителей: Максима Немчинова (сейчас заместитель главы Минэнерго), Юрия Власенко (директор департамента энергорынка НКРЕКП), Алексея Куракова (член дирекции "Центрэнерго") и Юлии Пидкоморной (глава Украинской энергоасоциации).

Напоминаем:

Кабмина 17 мая уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.

Верховная Рада 29 апреля поддержала кандидатуру Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины - он стал первым постоянным министром за более года работы правительства Дениса Шмыгаля.

Экономическая правда