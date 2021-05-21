ОГХК заявляет о попытках срыва приватизации – на этот раз из-за дезинформации

ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГКХ) заявила о попытках срыва процесса приватизации путем распространения фейковых новостей о якобы поставках продукции на оккупированные территории.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В компании пояснили, что сообщения касаются якобы поставки ОГХК ильменитового концентрата через порт Кавказ предприятиям, находящимся на оккупированных территориях.

ОГХК заявляет, что данная информация не соответствует действительности и направлена на "очернение репутации государственного предприятия и срыв процесса приватизации компании".

Объясняется, что сотрудничество с контрагентами ведется на условиях FCA, определенными в международных правилах Incoterms. Конечной точкой сбыта продукции определяется ст. Новая Боровая (г. Иршанск), а дальнейшая логистическая цепочка переходит под ответственность покупателя.

В то же время, от всех клиентов требуется соблюдение запрета проведения любых торгово-экономических операций на санкционных территориях.

В случае выявления несоответствия до подписания соглашения или при исполнении контракта "ОГХК обязуется прекратить сотрудничество с фирмой-контрагентом без возможности пересмотра решения".

Также компания отрицает информацию о якобы продаже продукции по заниженным ценам: "Титаносодержащих сырье реализуется покупателям по ценам, полностью соответствуют средним значением для аналогичных контрактов на мировых рынках".

В ОГХК отметили, что не поставляет сырье на санкционные территории и "не поддерживают агрессию России против нашего государства и оккупацию Крыма".

Напоминаем:

В Фонде госимущества надеются на рост стоимости на ожидаемом в июле приватизационном конкурсе ЗАО "Объединенная горно-химическая компания", сейчас стартовую цену предложено в 3,7 млрд грн.

Сообщалось, что на АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда