После отмены регулирования цен на газ для тепловиков "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко по итогам совещания с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым, главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко и представителями областей и городов.

"С 20 мая прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Это означает, что все теплокоммунэнерго, большинство из которых принадлежит местным властям, заключать договоры с поставщиками самостоятельно на тех условиях, которые будут предлагаться на рынке.

Рыночные отношения - это уже реальность. Это анонсировалось давно. Часть городов уже работают без ПСО. В то же время мы понимаем, что отмена фиксированной цены на газ смущает и многих руководителей теплокоммунэнерго и, конечно, мэров", - написал Тимошенко.

"В ближайшее время "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения на природный газ. Это даст городам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы и избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов", - добавил он.

Кроме того, по его словам, "Нафтогаз" не будет требовать огромных предоплат или банковских гарантий.

Тимошенко также рассказал, что наработан законопроект, предусматривающий максимальное урегулирование долгов за услуги теплоснабжения.

"Продолжает действовать меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

Офис президента будет контролировать выполнение этого документа - чтобы переходный период для украинских городов прошел удачно", - резюмировал он.

Напомним:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и "Нафтогаз", отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения - без газа.

12 крупных предприятий теплокоммунэнерго уже заключили с "Нафтогазом" соглашения о коммерческих закупках газа, ведь с 20 мая теряют силу возложенные на компанию спецобязательства.

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Экономическая правда