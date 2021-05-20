Отмена регулирования цен на газ: Кличко ожидает роста тарифов на горячую воду и отопление

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что правительство и "Нафтогаз", отменяя обязанность НАКа поставлять предприятиям теплоснабжения газ по фиксированной цене и без предоплаты, оставляют 120 городов без горячей воды, а бюджетные учреждения - без газа.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Как председатель Ассоциации городов Украины я хочу выразить позицию представителей местного самоуправления. Сегодня сложилась критическая ситуация. С 20 мая прекращается обязанность НАК "Нафтогаз" поставлять предприятиям теплоснабжения природный газ по режиму "возложения специальных обязанностей".

Такой режим предусматривал обязательность поставок газа по фиксированной цене, без предоплаты. А его отмена означает, что теперь предприятия будут покупать газ у "Нафтогаза" или других поставщиков по рыночным условиям", - сказал Кличко.

По его словам, "Нафтогаз" "уже выставил неприемлемые условия".

"Цена выше 9 грн за 1 кубический метр, авансовая оплата, посуточный заказ объемов газа, чрезмерные штрафные санкции даже за мелкое отклонение от условий НАКа.

Это приведет к стремительному росту тарифов для населения и неплатежей за коммунальные услуги. А также - к непомерным расходам бюджетов территориальных общин на закупку природного газа для садов, школ, больниц", - заявил мэр Киева.

Кличко напомнил, что 9 февраля 2021 года между правительством, "Нафтогазом", НКРЭКУ и Ассоциацией городов Украины был заключен меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей водой.

"Органы местного самоуправления взяли на себя и выполнили следующие обязательства: тарифы на услуги поставки тепла и горячей воды в течение отопительного сезона не выросли. А также было обеспечено бесперебойное предоставление этих услуг потребителям.

Впрочем правительство отказалось выполнить взятые на себя обязательства. В частности, не осуществляется компенсация потерь коммунальным предприятиям, что не позволяет начать подготовку к отопительному сезону. А также арестовывают счета коммунальных предприятий теплоснабжения, блокируют работу предприятий, люди остаются без заработной платы", - говорит Кличко.

По его словам, представители местного самоуправления требуют "немедленно разблокировать счета коммунальных предприятий и прекратить начисление непомерных штрафных санкций".

А также - "компенсировать потери коммунальных предприятий, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, гарантировать поставки газа в достаточных объемах коммунальным предприятиям на условиях последующей оплаты и по цене, которая учтена в действующих тарифах на тепло и горячую воду для населения".

Мэр Киева также призвал принять законопроект, что "обеспечит реструктуризацию задолженности коммунальных предприятий за потребленный газ, списание штрафных санкций и возмещения разницы в тарифах".

Напомним:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

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Экономическая правда