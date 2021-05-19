К "Нафтогазу" обратились 12 крупных тепловиков после прекращения регулирования цен

12 крупных предприятий теплокоммунэнерго уже заключили с "Нафтогазом" соглашения о коммерческих закупках газа, ведь с 20 мая теряют силу возложенные на компанию спецобязательства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По оперативной информации, соглашения о коммерческих закупках газа у "Нафтогаз Трейдинг" заключили 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова.

Из них 11 работают на условиях полной предоплаты, а одна предоставила банковскую гарантию. Также отмечается, что "Нафтогаз" ожидает подписание еще ряда контрактов в скором времени. В компании добавили, что малые и средние производители тепла, в частности ОСМД, заключают соглашения с "Нафтогаз Украины" по условиям специального продукта.

По данным компании к 1 мая 1100 организаций получали газ в рамках возложенных спецобязательств (ПСО) у НАК "Нафтогаз Украины". С 1 мая почти 300 компаний продолжают получать топливо у Группы Нафтогаз по ПСО или коммерческим контрактам, остальные - перешли к другим поставщикам.

Напоминаем:

Согласно постановлению Кабмина № 444 от 30 апреля 2021 года срок действие регулирования цен для теплокоммунэнерго заканчивается 20 мая, Минрегиону и Минэнерго поручено разобраться с долгами по разнице в тарифах.

Кабмин на внеочередном заседании принял постановление, которым продлил срок действия специальных обязанностей (ПСО) для тепловиков до 20 мая 2021 года.

Причиной стало финансово-экономическое состояние предприятий, свидетельствующее об их неготовности обеспечить выполнение рыночных требований. В частности, по состоянию на 26 апреля 2021 задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет 56,7 млрд грн.

Экономическая правда