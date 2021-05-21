Всемирный банк проведет экспертизу "пенсионных" законопроектов в Украине

Всемирный банк проведет экспертизу законопроектов, касающихся изменений в пенсионной сфере, а также будет помогать Минсоцполитики во внедрении Единого социального реестра.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики по результатам встречи с миссией Всемирного Банка.

Стороны обсудили вопросы финансовой устойчивости пенсионной системы и максимальный охват людей пенсиями в условиях повышения требований к стажу. Кроме того, речь шла о совершенствовании системы индексации пенсий и разрыв в пенсиях женщин и мужчин.

Минсоцполитики и ВБ договорились о проведении Банком профессиональной экспертизы разработанных законопроектов в пенсионной сфере. Также ВБ будет помогать во внедрении Единой информационной системы социальной сферы, в частности, Единого социального реестра.

Отмечается, что финучреждение передаст Украине разработанную модель для прогнозирования сценариев развития пенсионной системы на больших объемах данных.

Кроме того, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи выразил поддержку Украине во внедрении второго уровня пенсионной системы.

Также были представлены результаты прогноза пенсионной системы по "статус-кво" сценарию до 2045 года.

Так, если ничего не менять, уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году) будет падать, как и охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году). Это связано в основном с недостаточностью необходимого стажа.

Напоминаем:

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы отправили на повторное первое чтение - соответствующее решение Верховная Рада приняла на заседании 29 апреля.

В этом году правительство планирует увеличить пенсии дважды - в июле и декабре, однако для роста выплат в 2-3 раза необходима пенсионная реформа, а именно - введение накопительной системы в этом году.

В ноябре 2020 году правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

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Экономическая правда