Накопительная пенсионная система: законопроект отправили на доработку

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы отправили на повторное первое чтение - соответствующее решение Верховная Рада приняла на заседании 29 апреля.

Законопроект №2683 позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 - для всех. Кроме основного, на доработку отправили альтернативный документ №2683-1.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на принятие закона закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.

Председательница комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галина Третьякова также отметила, что законопроект №2683 необходимо принять в 2021 году, чтобы соответствующую модель можно было ввести с 2023 года.

Напоминаем:

В этом году правительство планирует увеличить пенсии дважды - в июле и декабре, однако для роста выплат в 2-3 раза необходима пенсионная реформа, а именно - введение накопительной системы в этом году.

В ноябре 2020 году правительство одобрило законопроект по внедрению профессиональной накопительной системы для занятых на рисковых профессиях человек. Сейчас это будет касаться лиц моложе 35 лет.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова заявила, что для финансирования накопительных пенсий будет использоваться часть по налогам ЕСВ и НДФЛ.

В конце декабря 2018 через Меморандум об экономической и финансовой политике стало известно, что Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с МВФ прекратит введение второго уровня пенсионной системы.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

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Экономическая правда