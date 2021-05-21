Правительство назначило временного руководителя "Укравтодора"

Кабмин возложил на Евгения Кузькина временное исполнение обязанностей главы "Укравтодора".

Об этом говорится в распоряжении № 488-р от 21 мая, опубликованном на Правительственном портале.

Кузькин до этого работал первым заместителем главы "Укравтодора" Александра Кубракова, который возглавил Мининфраструктуры.

Согласно распоряжению, Кузькина назначили вр.и.о. главы ведомства "до назначения в установленном порядке главы "Укравтодора".

Больше о новых должностных лицах читайте в материале: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата. Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.

После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента, заявил президент Владимир Зеленский.

Экономическая правда