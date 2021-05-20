Петрашко будет координировать земельную реформу, Криклий получит новую должность – президент
После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции ко второй годовщине его инаугурации.
Касательно Петрашко он заявил, что экс-министр останется в команде на другой должности, однако будет заниматься сугубо "очень важной реформой в Украине" - земельной реформой.
"На сегодняшний день у меня есть такая информация, что он останется в Офисе президента и будет отвечать за и координировать земельную реформу, и помогать господину Лещенко.
Потому что мы уже видим, что всё проголосовали и надо запускать и онлайн платформу, и открытый геокадастр и много вещей. Поэтому это земельная реформа. Там важен момент орошения - я считаю, что он профессионал в этом направлении и очень поможет", - добавил Зеленский.
По новому главе Минэкономики Алексею Любченко президент добавил, что его желание совпало с желанием премьера Дениса Шмыгаля, ведь Любченко показал отличные результаты в должности председателя Госналоговой и является опытным профессиональным человеком.
Зеленский прокомментировал и другой кадровый вопрос и заявил, что Криклий также останется в команде президента. Как сказал Зеленский, "скоро увидите его на новой должности".
Его отставку президент обосновал тем, что изменения происходили очень медленно:
"Нам надо очень быстро строить Украину и это касается не только дорог, это касается катастрофы на "Укрзализныце", Администрации морских портов, государственного или государственно-частного авиаперевозчика - многие вещи, о которых я говорю, они не появились", - заявил Зеленский.
По новому главе Мининфраструктуры Зеленский сказал, что Кубраков показал серьезный результат в инфраструктурных проектах, которые являются профильными для министерства.
Больше о новых должностных лицах читайте в материале: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве
Напоминаем:
Верховная Рада утвердила голову Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа. Любченко в должности заменил Игоря Петрашко.
Верховная Рада поддержала назначение председателя Укравтодора Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры, решение поддержали 284 депутата. Кубраков возглавил ведомство вместо Владислава Криклия.
Экономическая правда
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