Петрашко: У министра экономики всегда должна быть должность первого вице-премьера

Экс-глава Минэкономики Игорь Петрашко, комментируя назначение Алексея Любченко первым вице-премьером - министром экономики, заявил, что всегда у министра экономики должна быть должность первого вице-премьера.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"До назначения на эту должность я не был в государственной власти. Принял приглашение премьера и президента с полным пониманием, что это командная работа. Если командное видение сейчас другое (а оно другое), я за должность не держусь.

Сразу написал заявление об отставке. Я остаюсь в команде, буду работать", - сказал Петрашко на вопрос о причинах отставки.

"У нас не было времени ожидать (отставки - ред.) или не ожидать. Уровень ответственности в Минэкономики, тем более в кризисное время, большой. Мы все приходили на должности в правительстве с пониманием, что каждый министр может свое кресло покинуть. Это даже премьер говорил. Все эти назначения - временные.

Мы считаем, что отработали достойно. Никаких замечаний ни от президента, ни от премьера к нашей работе нет. Продолжается мировой кризис, и Украина впервые прошла его лучше по сравнению с другими странами", - добавил экс-министр.

На вопрос о возможной замене/оставлении его заместителей, Петрашко ответил:

"С Любченко мы знакомы с 2014 года. У нас нормальные, товарищеские отношения. Разговоров пока таких нет. Понятно, что оценку свою я дам, но также и понимаю, что новый человек должен сформировать комфортную для себя команду. Поэтому все решения за ним. Передачу министерства обеспечу".

По его словам, статус первого вице-премьера добавляет дополнительные возможности.

"Я считаю, что всегда у министра экономики должна быть должность первого вице-премьера. Раньше такая практика была, когда на этой должности был Степан Иванович Кубив. Министерство экономики является наиболее широким по секторам, это больше функциональное, чем секторальное министерство", - резюмировал он.

Больше о новых должностных лицах читайте в материале: На выход. Как и на кого Зеленский меняет министров в правительстве

Напоминаем:

Верховная Рада утвердила голову Госналоговой Алексея Любченко на должности первого вице-премьера - министра экономики, его поддержали 293 нардепа. Любченко в должности заменил Игоря Петрашко.

После отставки экс-министр экономики и инфраструктуры Игорь Петрашко и Владислав Криклий получат новые должности, Петрашко будет координировать земельную реформу в Офисе президента, заявил Зеленский.