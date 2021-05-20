Зеленский об УЗ: Надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами

Президент Владимир Зеленский назвал "одну из причин банкротства Укрзализныци" и заявил, что надо думать, как "иметь там партнерство с частными инвесторами".

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

Президента спросили о госкомпаниях, которые работают "в минус", в частности, об УЗ и Энергоатоме, и достаточно ли в таком случае менять топ-менеджмент компаний.

"Проблема номер 1 на этих предприятиях, вы совершенно правы, мошенничество руководства этих предприятий, это может быть даже не руководитель, а среднее звено, даже ниже, на всех уровнях ...

По УЗ - не может быть не убыточным, а почти банкротом только потому, что компания дотирует пассажирское направление", - сказал глава государства.

"Банкротство УЗ. УЗ имеет кредитную задолженность сотни млн долларов. Они брали кредиты, до меня, слава Богу, при мне этого не было. Они брали кредиты - 100, 200, 300 млн долларов под 10-12%. На этом зарабатывала та или другая "прокладка", которая идет между банком и УЗ. Схема очень простая, которая работала. Это одна из причин банкротства УЗ - накоплено кредитов очень с высокой ставкой.

Мы снова меняем, давим, все давят, чтобы сменить руководство УЗ. Это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья - от среднего, высшего к низшему", - добавил он.

По его словам, Укрзализныця - стратегическая компания, но надо думать, как иметь там партнерство с частными инвесторами.

"Считаю, что без них буже очень сложно. Это предприятие - банкрот уже много лет. И только силой, только посадками там можно навести порядок", - сказал президент.

Напомним:

В 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" 12,5 млн долларов задолженности в пользу Проминвестбанка.

В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в 157 млн долларов и 1,5 млрд грн.

"Проминвестбанк" в конце февраля 2019 года передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей" - компании VR Global Partners.

22 апреля 2021 года Верховный суд вынес решение по четырем делам, которые касаются долгов "Укрзализныци" - все четыре не в пользу компании.

Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает сил для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы добегут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", - пояснил он.

Экономическая правда