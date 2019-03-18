Проминвестбанк продал многомиллионный долг "Укрзализныци"

"Проминвестбанк" в конце февраля передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей".

Об этом сообщает Finbalance.

Хозсуд Киева в начале марта получил заявление от "Проминвестбанка", в котором банк просит привлечь компанию VR Global Partners (Каймановы острова) как его правопреемника в деле по иску к АО "Укрзализныця" о взыскании задолженности по кредитному договору об открытии кредитной линии №20-3764/2-1 от 29 декабря 2011 года на сумму 12,9 млн долларов и 114,9 млн грн.

Кроме того, 11 марта Северный апелляционный хозсуд удовлетворил подобное заявление "Проминвестбанка" и заменил его на компанию VR Global Partners в качестве правопреемника по другому делу – №910/14018/18 – по иску "Укрзализныци" к "Проминвестбанку" о признании недействительным пункта другого кредитного договора – об открытии кредитной линии №К-03/140 от 7 марта 2012 года.

Свое заявление "Проминвестбанк" мотивировал тем, что VR Global Partners является его правопреемником на основании договора купли-продажи прав требования от 22 февраля 2019 года, согласно которому банк отступил для VR Global Partners права требования в т.ч. и по вышеуказанному кредитному договору.

VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц – в прошлом он был одним из основателей инвесткомпании "Ренессанс Капитал", однако после кризиса 1998 года он продал свою долю в "Ренессансе".

В феврале 2019 года "Укрзализныця" заявила о попытках "Проминвестбанка", принадлежащего российской госкорпорации "Внешэкономбанк", продать ее кредитную задолженность третьим лицам и "настойчиво рекомендовала потенциальным заинтересованным сторонам воздержаться от такой транзакции".

В свою очередь "Проминвестбанк" заявлял, что выдал кредиты для дочерних структур "Укрзализныци" на более 150 млн долларов, которые не были своевременно погашены. По мнению банка, таким образом "Укрзализныця" пытается подтолкнуть его к дисконтированию долга.

Напомним, объем исковых требований "Проминвестбанка" к "Укрзализныце" и ее территориальных подразделений превышает 200 млн долларов.

Вместе с тем, "Укрзализныця" подала ряд исков к "Проминвестбанку" о признании недействительными ряда положений кредитных договоров и внесения изменений в них.