Президент Владимир Зеленский отверг обвинения в лояльности к власти нового руководства НБУ и заявил, что увольнение предыдущего главы Нацбанка было связано с процентами по кредитам для населения.

Об этом он сказал на пресс-коференции, отвечая на вопросы журналистов.

Журналист liga.net в частности, отметил, что за последний год - полтора правления Зеленского почти все независимые государственные институты стали менее независимыми, приведя пример, в том числе, НБУ ("заменили руководство на более лояльное к власти").

"О лояльном Нацбанке. Моя позиция - я поддерживаю независимость Нацбанка, можно прямо спросить бывшего руководителя НБУ господина Смолия, я к нему очень нормально отношусь.

Об увольнении главы НБУ. Вы знаете, с чем я боролся, с тем, чтобы были уменьшены проценты по кредитам. Это очень не просто для нашего населения.

Что я получил сегодня - я как президент это гарантировал и получил - вместо 20-25%, которые были до нового главы НБУ (я не хочу говорить, что это только его победа, это победа всего НБУ), программа 5-7-9 % появилась", - сказал Зеленский.

"Сейчас я борюсь с тем, чтобы не только на словах работала программа, которую я обещал - ипотека под 7%", - добавил он.

"Господина Кирилла Шевченко - вы сказали о лояльности или знакомых - я его не знал. Хочу напомнить, как и кто его избрал: первое, я пригласил на встречу к себе всех представителей коммерческих банков Украины, госбанков и наших международных партнеров. Они назвали 3 кандидатуры - сказали, что кто-либо из этих трех будет независимым руководителем НБУ. Одного из трех выбрало государство.

Я просто не совсем понимаю, в чем проявляется лояльность, о которой вы говорите ... Если есть кредиты, которые я обещал, нам более негде общаться, какой у нас может быть диалог от независимого института. Только когда нам надо помогать людям, бизнесу - мы собираемся на СНБО, там я всех вижу", - добавил президент.

Также он вспомнил вопрос прибыли НБУ.

"Уменьшение прибыли института под названием НБУ я не вижу, бюджет также не видит", - заявил глава государства.

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Напомним:

Независимость НБУ, так же как и антикоррупционных учреждений, является важнейшим принципом для экономической и финансовой стабильности Украины и для продолжения сотрудничества Киева с МВФ, заявили в МВФ.

Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

В ЕС заявили, что сохраняют опасения по поводу независимости НБУ несмотря на преемственность политики регулятора.

Экономическая правда