Курс валют на 19 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

19 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,39 - 27,41 гривни;

Евро - 33,51 - 33,54 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,34 - 27,54 гривни. Евро покупают по 33,24 гривни, продают по 33,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,43 - 27,50 гривни, евро - 33,32 - 33,44 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 мая на уровне 27,44 гривни.

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Экономическая правда