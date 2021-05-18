Курс гривни к доллару продолжает сильно укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 мая на уровне 27,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,53 грн (на 18 мая - 33,44 гривни).

Напоминаем:

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Экономическая правда