Курс гривни к доллару продолжает сильно укрепляться
Вторник, 18 мая 2021, 19:35
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 мая на уровне 27,44 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,53 грн (на 18 мая - 33,44 гривни).
Напоминаем:
18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.
18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.
Экономическая правда
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