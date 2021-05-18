Курс валют на 18 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,48 - 27,50 гривни;

Евро - 33,51 - 33,53 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,43 - 27,62 гривни. Евро покупают по 33,16 гривни, продают по 33,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,52 - 27,51 гривни, евро - 33,25 - 33,37 гривни.

Напоминаем:

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,54 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 18 мая на уровне 27,55 гривни.

Экономическая правда