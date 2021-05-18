Гривня на закрытии межбанка укрепилась

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,40 - 27,42 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,40 - 27,42 гривни;

Евро - 33,46 - 33,49 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,37 - 27,56 гривны. Евро покупают по 33,20 гривни, продают по 33,54 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,53 гривни, евро - 33,27 - 33,41 гривни.

Напоминаем:

18 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,48 - 27,50 гривни.

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,52 - 27,54 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 18 мая на уровне 27,55 гривни.

Экономическая правда