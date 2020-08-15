Україна заявила про успішний викуп близько 10% ВВП-варантів

Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну на Ірландській фондовій біржі передає Інтерфакс-Україна.

"Станом на 14 серпня 2020 року Міністерство фінансів успішно надало розпорядження про викуп приблизно 10% від загальної умовної суми випущених цінних паперів, прив'язаних до ВВП", - повідомляє відомства.

У релізі відсутні дані про ціну угоди, проте в останні дні ВВП-варанти котирувалися за курсом трохи дорожче 86% від номіналу, що дозволяє оцінити угоду приблизно в $ 275 млн.

Мінфін зазначив, що опублікована ним раніше Середньострокова стратегія управління державним боргом на 2019-2022 роки містить попереджувальні операції з управління зобов'язаннями, щоб згладити профіль обслуговування держборгу і знизити піковий тиск на державний бюджет.

Такі операції з управління зобов'язаннями можуть включати зворотний викуп державних цінних паперів за сприятливих ринкових умов. Відповідно з такою стратегією Мінфін ініціював операцію управління зобов'язаннями, що складається з викупу на відкритому ринку ВВП-варантів, йдеться в біржовому повідомленні.

"Наразі у Міністерства фінансів немає намірів перепродувати такі цінні папери", - наголошується в документі.

Мінфін також наголосив, що, продовжуючи виконувати стратегію, може в будь-який час і час від часу проводити зворотний викуп, анулювання або обмін додаткових цінних паперів України, що перебувають в обігу, включно з ВВП-варантами, шляхом покупки на відкритому ринку, через приватні угоди або іншим чином у залежності від переважаючих ринкових умов.

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Нагадуємо:

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.