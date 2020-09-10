Мінфін: Виплати по ВВП-варантам можуть перевищити 22 мільярди доларів до 2040 року

У 2021 році Мінфін готується виплатити 40 млн доларів за ВВП-варантами, при помірному зростанні ВВП до 2040 року виплати можуть досягти 22 млрд доларів.

Про це під час засідання фінансового комітету ВР заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Потенційні виплати за державними деривативами до 2040 року при помірному зростанні ВВП можуть скласти більше 22 млрд доларів. У зв'язку з цим було прийнято урядове рішення під грифом "секретно", яким були визначені умови здійснення угоди ", - сказав міністр.

За його словами, на 2021 році Кабмін прогнозує зростання ВВП на рівні 4,6%. При такому зростанні, в 2023 році Україна мала б виплатити 600 млн доларів за ВВП-варанти.

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Нагадаємо:

У серпні Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.

Економічна правда