Суд временно запретил взыскать с УЗ 140 миллионов долларов долга

Хозсуд Киева временно запретил взыскать с "Укрзализныци" 140 млн долларов долга перед компанией VR Global Partners, L.Р. (Каймановы острова).

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение суда.

Отмечается, что 12 мая суд открыл производство по иску УЗ к Проминвестбанку и VR Global Partners о признании недействительным договора купли-продажи права требования от 22 февраля 2019 года.

13 мая суд удовлетворил заявление "Укрзализныци" об обеспечении иска в этом деле и, в частности, запретил государственным и частным исполнителям осуществлять принудительное исполнение решений и совершать исполнительные действия, направленные на принудительное исполнение судебных решений в 8 делах, в которых должником является "Укрзализныця".

"Укрзализныця" свой иск обосновывает тем, что в 2011-2021 годах Проминвестбанк открыл 8 кредитных линий для "Юго-Западной железной дороги" и одну кредитную линию для "Южной железной дороги"

22.02.2019 Проминвестбанк передал для VR Global Partners, L.Р. указанные права требования. По оценкам "Укрзализныци", соответствующий договор купли-продажи прав требования по своей правовой природе является договором факторинга, поскольку, как отмечается, цена покупки денежного требования составляла 123,555 млн долл, тогда как реальный долг по кредитным договорам, право требования которой передавался, был оценен сторонами в договоре купли-продажи прав требования на сумму 255,1 млн долл", - говорится в сообщении.

"По мнению "Укрзализныци", такие параметры договора купли-продажи права требования свидетельствуют о наличии дисконта (разница между реальной ценой требования и ценой, предусмотренной в договоре, право требования по которому передается).

Так, по выводам "Укрзализныци", спорный договор является мнимым, поскольку фактически является договором факторинга, а нарушение требований к форме, содержанию, субъектного состава договора факторинга (согласно статье 203 ГК Украины) предопределяет его недействительность. УЗ констатирует, что VR Global Partners, L.Р. не имеет статуса финансового учреждения, а потому не имеет права осуществлять факторинговые операции", - цитирует издание материалы дела.

На этом основании УЗ просит суд признать спорный договор купли-продажи права требования недействительным.

При этом, введение запрета на взыскание долга носит временный характер. Долги позволят взыскать, если иск УЗ отклонят.

Как говорится в судебном решении, запрет не повлечет никаких убытков ответчикам.

Напомним:

В 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Украинские железные дороги" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более 300 млн долларов.

В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.

В ноябре 2017 Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" 12,5 млн долларов задолженности в пользу Проминвестбанка.

В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в 157 млн долларов и 1,5 млрд грн.

"Проминвестбанк" в конце февраля 2019 года передал права требования по кредитным договорам с "Укрзализныцей" - компании VR Global Partners.

22 апреля 2021 года Верховный суд вынес решение по четырем делам, которые касаются долгов "Укрзализныци" - все четыре не в пользу компании.

Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает сил для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.

"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы добегут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", - пояснил он.