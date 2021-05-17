Руководитель УЗ назвал сумму общего кредитного портфеля компании

И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн. Большинство заимствований, которые составляют эту сумму, были осуществлены в 2010-2012 годах перед Евро-2012 под высокие проценты.

Сейчас компания прилагает усилия, чтобы рефинансировать этот долг под более низкие ставки", - заявил Юрик.

"Собственно, рефинансирование долговых обязательств, а также сгенерированный свободный денежный поток от операций компании и являются источниками, за счет которых компания будет рассчитываться за кредиты, взятые в прошлые годы.

Каждая долговая линия имеет свой график погашения от одного до 7 лет. Поэтому основная задача заключается в планировании будущих периодов", - добавил он.

Напомним: