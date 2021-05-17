Руководитель УЗ назвал сумму общего кредитного портфеля компании
И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн.
Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Общий кредитный портфель компании составляет около 37 млрд грн. Большинство заимствований, которые составляют эту сумму, были осуществлены в 2010-2012 годах перед Евро-2012 под высокие проценты.
Сейчас компания прилагает усилия, чтобы рефинансировать этот долг под более низкие ставки", - заявил Юрик.
"Собственно, рефинансирование долговых обязательств, а также сгенерированный свободный денежный поток от операций компании и являются источниками, за счет которых компания будет рассчитываться за кредиты, взятые в прошлые годы.
Каждая долговая линия имеет свой график погашения от одного до 7 лет. Поэтому основная задача заключается в планировании будущих периодов", - добавил он.
Напомним:
Банковские счета "Укрзализныци" с 6 мая 2021 года арестованы исполнительной службой за долги.
И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания прилагает сил для урегулирования ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, некоторые счета уже разблокированы.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua