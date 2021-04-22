S&P понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци" с уровня "В-" до "ССС" в связи с увеличением рисков рефинансирования.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает "Интерфакс-Украина".

"Срок погашения кредита АО "Укрзализныця" в размере 116 млн долл в местном банке - 30 мая 2021 года. Компания разрабатывает различные варианты рефинансирования, но еще не обеспечила его для этого платежа.

Ликвидность UR ограничена, а рынки капитала остаются нестабильными, поэтому мы считаем, что в настоящее время компания зависит от благоприятных деловых и финансовых условий для своевременного выполнения своих финансовых обязательств. Мы снижаем наш долгосрочный кредитный рейтинг эмитента UR до "CCC" с "B-" и помещаем рейтинг в CreditWatch с негативным прогнозом", - заявили в S&P Global Ratings.

В то же время в УЗ заявили, что работают над рефинансированием долга, который "негативно повлиял на кредитный рейтинг компании".

"Ведущим рейтинговым агентством Standard&Poors принято решение снизить кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня "В-" до уровня "ССС". Причиной такого решения является исключительно методология агентства по определению уровня рейтинга в зависимости от промежутка времени, оставшегося до очередной даты погашения долга .

Так, единственным фактором этого решения является приближение в COVID-ных обстоятельствах сроков погашения части кредита в пользу АО "Сбербанк", что приходится на 30 мая текущего года. Как известно финансовому рынку, так и агентству, Укрзализныця работает над несколькими вариантами рефинансирования указанного долга и несомненно не допустит возникновения случая невыполнения обязательств по заимствованиям", - говорится в позиции УЗ.

В компании добавили, что в прошлом году в условиях пандемии успешно реализовали мероприятия по поддержке ликвидности, "в частности проведена работа с банками по увеличению лимитов кредитных линий и реализованы мероприятия по оптимизации расходов".

"Высокие кредитные качества является одним из ключевых приоритетов Укрзализныци и компания в очередной раз обеспечит их подтверждение уже в ближайшие недели.

О рефинансировании обязательств будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.