Правительство вернуло Минагрополитики офис на Крещатике

Кабмин вернул Минагрополитики здание на ул. Крещатик, 24 в Киеве, которое передали в управление Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства при объединении ведомств.

Об этом говорится в распоряжении № 452-р от 17 мая.

Согласно документу, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства займет помещения в этом же здании на втором этаже площадью 577,1 кв. метра, третьем этаже площадью 1471,1 кв. метра, шестом этаже площадью 169,6 кв. метра и седьмом этаже площадью 1222,3 кв. метра.

Напомним:

Министерство агрополитики, восстановленое в 2021 году, институционально начнет работу до конца мая, среди приоритетов - земельная реформа и орошение.

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла в целом закон, которым разблокировала работу Министерства агрополитики и направила на него 6,86 млрд грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет-2021 по финансированию Министерства аграрной политики и продовольствия.

Кабмин за месяц со дня вступления в силу закок должен был обеспечить передачу здания по адресу: улица Крещатик, 24 в Киеве Министерству аграрной политики и продовольствия.

Экономическая правда